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СМИ: Ирак запретил проводить долларовые операции вне зависимости от их цели

СМИ: Ирак запретил проводить долларовые операции вне зависимости от их цели Ирак запретил операции с американской валютой, с какой бы целью они ни проводились.
Финансы
21 мая 2023 г. 21:29
СМИ: Ирак запретил проводить долларовые операции вне зависимости от их цели

Ирак запретил операции с американской валютой, с какой бы целью они ни проводились.

Как передает Report со ссылкой на Haber7, США много лет используют доллар, мировую резервную валюту, в качестве оружия. Поэтому подобные спекулятивные ходы заставляют страны обращаться к стратегиям дедолларизации. В этой связи иракское правительство запретило использование доллара как в частных, так и в торговых сделках. Теперь покупать и продавать иностранную валюту нельзя.

По данным Haber7, отказ от использования доллара направлен на популяризацию местной валюты - динара. Поэтому власти Ирака заявили, что это решение лишь усилит суверенитет и экономику страны.

В публикации указали, что любой, кто совершит транзакции с использованием других валют, помимо иракского динара, будет оштрафован. При повторном нарушении уже грозит тюремное заключение. Поэтому от торговцев валютами будут требовать письменное обязательство перед правительством, в котором они обещают совершать сделки лишь с использованием динара.

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