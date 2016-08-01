Ипотечный портфель двух закрытых банков передан Bank BTB

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Bank BTB передан ипотечный портфель двух банков, лицензия которых была аннулирована Палатой надзора за финансовыми рынками (ПНФР), и которые являются уполномоченными кредитными организациями Ипотечного фонда (AİF) при Центробанке Азербайджана (ЦБА).
Как сообщает Report, речь идет о Zaminbank и Kredobank.
По информации AİF, по итогам второго квартала этого года в Zaminbank находится 1 631, а в Kredobank - 127 активных ипотечных кредитов. Общая сумма этих кредитов составляет примерно 60 млн. манатов.
Напомним, что ипотечные портфели ОАО Royal Bank, лицензия которого была аннулирована несколько лет назад, и ОАО Ganjabank, закрытого в начале года, были переданы Zaminbank.
На общем собрании акционеров Bank BTB 25 июля было принято решение об утверждении акта спецназначения. Согласно требованию ст. 99.3 Гражданского кодекса, принятое решение было обнародовано.
Namiq HüseynovАвтор новости
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