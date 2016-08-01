Ипотечный портфель двух закрытых банков передан Bank BTB

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Bank BTB передан ипотечный портфель двух банков, лицензия которых была аннулирована Палатой надзора за финансовыми рынками (ПНФР), и которые являются уполномоченными кредитными организациями Ипотечного фонда (AİF) при Центробанке Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report, речь идет о Zaminbank и Kredobank.

По информации AİF, по итогам второго квартала этого года в Zaminbank находится 1 631, а в Kredobank - 127 активных ипотечных кредитов. Общая сумма этих кредитов составляет примерно 60 млн. манатов.

Напомним, что ипотечные портфели ОАО Royal Bank, лицензия которого была аннулирована несколько лет назад, и ОАО Ganjabank, закрытого в начале года, были переданы Zaminbank.

На общем собрании акционеров Bank BTB 25 июля было принято решение об утверждении акта спецназначения. Согласно требованию ст. 99.3 Гражданского кодекса, принятое решение было обнародовано.