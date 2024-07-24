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Ипотечный и кредитный гарантийный фонд выбрал страховщика

Ипотечный и кредитный гарантийный фонд выбрал страховщика Ипотечный и кредитный гарантийный фонд завершил открытый тендер по добровольному и обязательному страхованию недвижимого имущества, а также обязательному страхованию гражданской ответственности, связанной с эксплуатацией недвижимого имущества.
Финансы
24 июля 2024 г. 16:37
Ипотечный и кредитный гарантийный фонд выбрал страховщика

Ипотечный и кредитный гарантийный фонд завершил открытый тендер по добровольному и обязательному страхованию недвижимого имущества, а также обязательному страхованию гражданской ответственности, связанной с эксплуатацией недвижимого имущества.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера стало ОАО PAŞA Sığorta.

Компании-победителю будет выплачено 4 млн 804,6 тыс. манатов.

В рамках страховой услуги будет застраховано 14 261 недвижимое имущество стоимостью 1 млрд 762 млн 940,7 тыс. манатов (в том числе 2 604 единицы в Баку, 5 608 единиц в Сумгайыте и 6 049 единиц в Хырдалане) сроком на 3 года по указанным видам страхования.

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Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu ümumi dəyəri 2 milyard manata yaxın olan əmlaklarına sığortaçı seçib

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