Ипотечный и кредитный гарантийный фонд выбрал страховщика

Ипотечный и кредитный гарантийный фонд завершил открытый тендер по добровольному и обязательному страхованию недвижимого имущества, а также обязательному страхованию гражданской ответственности, связанной с эксплуатацией недвижимого имущества.

Ипотечный и кредитный гарантийный фонд завершил открытый тендер по добровольному и обязательному страхованию недвижимого имущества, а также обязательному страхованию гражданской ответственности, связанной с эксплуатацией недвижимого имущества.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера стало ОАО PAŞA Sığorta.

Компании-победителю будет выплачено 4 млн 804,6 тыс. манатов.

В рамках страховой услуги будет застраховано 14 261 недвижимое имущество стоимостью 1 млрд 762 млн 940,7 тыс. манатов (в том числе 2 604 единицы в Баку, 5 608 единиц в Сумгайыте и 6 049 единиц в Хырдалане) сроком на 3 года по указанным видам страхования.