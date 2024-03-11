Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд завершил работу над рядом механизмов

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд завершил работу над рядом механизмов

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд завершил работу над механизмами, связанными с обеспечением портфеля и облигаций в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал директор департамента кредитных гарантий фонда Эльшан Керимов.

По его словам, соответствующие положения по обоим проектам уже утверждены.

"В рамках механизма портфельного гарантирования планируется профинансировать больше субъектов микро- и малого бизнеса. Механизм облигационного гарантирования задуман как альтернативное финансирование", - сказал Керимов.