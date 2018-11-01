Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд завершил 9 месяцев года с прибылью

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Совокупные активы Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на 1 октября составили 1 153,61 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет фонда, это на 20,4% больше, чем в начале года.

Доля ипотечных кредитов равна 810,257 млн манатов или 70,2% активов фонда. В январе-сентябре кредитный портфель фонда увеличился на 18,5%.

Общие обязательства фонда за отчетный период увеличилась на 9,5% и составили 597,061 млн манатов, в том числе долговые обязательства - на 7,8%, до 580,827 млн манатов. Общий капитал фонда вырос на 28,55%, до 531,133 млн манатов, в том числе уставный капитал в результате слияния Азербайджанского ипотечного фонда и Кредитно-гарантийного фонда увеличился на 27,3% (100 млн манатов), до 466 млн манатов.

В первые 9 месяцев года процентные доходы фонда составили 34,881 млн манатов, процентные расходы – 12,737 млн манатов.

Фонд завершил январь-сентябрь с прибылью в 17,943 млн манатов.