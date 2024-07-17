Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд в I полугодии выдал кредиты на 230 млн манатов

За первое полугодие текущего года Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты на сумму 230,2 млн манатов, из них 64,6 млн манатов составили льготные ипотечные кредиты.

За первое полугодие текущего года Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты на сумму 230,2 млн манатов, из них 64,6 млн манатов составили льготные ипотечные кредиты.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, в этом году 1 710 семей улучшили свои жилищные условия за счет обычных ипотечных кредитов, а 821 - за счет льготных кредитов.

Средняя сумма выданных за 6 месяцев ипотечных кредитов составила 91 тыс. манатов.

На сегодняшний день за счет средств фонда выдано ипотечных кредитов на сумму 3,1 млрд манатов, что позволило 50 380 семьям улучшить жилищные условия.

67% воспользовавшихся ипотечными кредитами - молодежь и молодые семьи.