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Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд проведет опрос среди населения

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд проведет опрос среди населения Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана объявил открытый тендер на проведение общественного опроса по оценке обеспеченности населения жилыми площадями и нужд, определению методов улучшения жилищных условий.
Финансы
1 апреля 2022 г. 09:52
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд проведет опрос среди населения

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана объявил открытый тендер на проведение общественного опроса по оценке обеспеченности населения жилыми площадями и нужд, определению методов улучшения жилищных условий.

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 100 манатов.

Первичные документы претенденты могут подать до 10:00 21 апреля, а предложение и банковское обеспечение до 1% от его стоимости - до 18:00 29 апреля через Единый портал госзакупок.

Результаты тендера будут объявлены 4 мая в 10:00.

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Версия на азербайджанском языке İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu əhali arasında sorğu keçirəcək

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