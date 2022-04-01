Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд проведет опрос среди населения

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана объявил открытый тендер на проведение общественного опроса по оценке обеспеченности населения жилыми площадями и нужд, определению методов улучшения жилищных условий.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана объявил открытый тендер на проведение общественного опроса по оценке обеспеченности населения жилыми площадями и нужд, определению методов улучшения жилищных условий.

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 100 манатов.

Первичные документы претенденты могут подать до 10:00 21 апреля, а предложение и банковское обеспечение до 1% от его стоимости - до 18:00 29 апреля через Единый портал госзакупок.

Результаты тендера будут объявлены 4 мая в 10:00.