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    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд готовится разместить облигации на 25 млн манатов

    © Report

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Бакинская фондовая биржа 1 февраля проведет аукцион по размещению обыкновенных бездокументарных процентных облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на 25 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на фонд, облигации будут выставлены на продажу по цене 1 004,5833 маната.

    Напомним, что Палата надзора за финансовыми рынками зарегистрировала проспект базовой эмиссии ипотечных облигаций 10 ноября прошлого года. Общий объем эмиссии составляет 50 млн манатов. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 манатов, а годовая процентная ставка равна 3%.

    Согласно проспекту базовой эмиссии, размещение производится методом открытой подписки. Услуги депозитария и распорядителя оказывает Национальный депозитарный центр.

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