Ипотечный фонд за пять месяцев выдал кредиты на 205 млн манатов

По линии Ипотечного и кредитного гарантийного фонда в Азербайджане выдано ипотечных кредитов на сумму 204,5 млн манатов.

По линии Ипотечного и кредитного гарантийного фонда в Азербайджане выдано ипотечных кредитов на сумму 204,5 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные Центрального банка Азербайджана.

Объем выданных кредитов снизился на 5,2 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом сумма перекредитованных фондом займов выросла на 11,6 % - до 150,5 млн манатов.

Также отмечается, что за год объем привлеченных Фондом средств через выпуск облигаций увеличился на 32 %, составив 330 млн манатов. Финансирование из госбюджета, напротив, сократилось на 2,7 % - до 42,6 млн манатов.