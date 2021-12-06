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Ипотечный фонд: У нас нет проблемных кредитов

Ипотечный фонд: У нас нет проблемных кредитов Предоставление ипотечных кредитов по государственной линии на выгодных условиях в Азербайджане сформировало высокий спрос на эти кредиты.
Финансы
6 декабря 2021 г. 14:45
Ипотечный фонд: У нас нет проблемных кредитов

Предоставление ипотечных кредитов по государственной линии на выгодных условиях в Азербайджане сформировало высокий спрос на эти кредиты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд.

Согласно информации, только за 11 месяцев 2021 года платежеспособный спрос на ипотечные кредиты превысил 1,1 млрд манатов. Значительное увеличение суммы ипотечных кредитов не повлияло на качество кредитного портфеля фонда.

"Сформирован достаточно здоровый кредитный портфель фонда. В настоящее время проблемных кредитов в портфеле нет, что считается лучшим показателем как в финансово-банковской системе страны, так и в международной практике", - заявили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu: “Problemli kreditlərimiz yoxdur”

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