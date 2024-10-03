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Фонд: Средний размер по ипотечным кредитам, выданным в 2024 году, составил около 94 тыс. манатов

Фонд: Средний размер по ипотечным кредитам, выданным в 2024 году, составил около 94 тыс. манатов 12:06
Финансы
3 октября 2024 г. 12:30
Фонд: Средний размер по ипотечным кредитам, выданным в 2024 году, составил около 94 тыс. манатов

В январе-сентябре текущего года банки-агенты Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) выдали кредиты на сумму 365,6 млн манатов, из них 66,5 млн манатов - по льготным ипотечным кредитам.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, в этом году 3 017 семей улучшили свои жилищные условия за счет коммерческих ипотечных кредитов, а 844 - социальной ипотеки.

Средний размер по выданным за отчетный период ипотечным кредитам составил 94 683 маната.

На сегодняшний день за счет средств фонда выдано ипотечных кредитов на сумму 3,2 млрд манатов, что позволило 51 710 семьям улучшить жилищные условия.

Более 931 млн манатов этих кредитов пришлось на льготную ипотеку, предоставленную лицам, относящимся к уязвимым группам населения.

По данным фонда, 67% воспользовавшихся ипотечными кредитами - молодежь и молодые семьи.

Согласно информации фонда, по состоянию на 1 октября 2024 года фондом предоставлены гарантии по 1077 ипотечным кредитам на сумму 92,9 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 9 ayda 67 milyon manata yaxın güzəştli ipoteka krediti verilib

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