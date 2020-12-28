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Ипотечные обязательства шехидов и ветеранов погасят страховые компании

Ипотечные обязательства шехидов и ветеранов погасят страховые компании Страховые компании погасят выданные по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда ипотечные кредиты шехидов и ставших инвалидами военнослужащих
Финансы
28 декабря 2020 г. 11:28
Ипотечные обязательства шехидов и ветеранов погасят страховые компании
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Страховые компании, действующими в сфере страхования жизни, погасят выданные по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда ипотечные кредиты шехидов и ставших инвалидами военнослужащих.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана.

На сегодняшний день страховыми компаниями полностью погашены ипотечные кредиты на сумму 3 235 757 манатов.

Кроме того, Государственная страховая коммерческая компания осуществляет выплаты страхового возмещения в рамках государственного обязательного личного страхования военнослужащих наследникам шехидов, раненым военнослужащим и ветеранам, получившим инвалидность. На сегодняшний день компенсации получили 1 053 наследников шехидов и 4 119 военнослужащих, получившим ранения в ходе боевых действий. Общая сумма страховых выплат составляет 18 109 850 манатов.

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