Ипотечные обязательства шехидов и ветеранов погасят страховые компании

Страховые компании погасят выданные по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда ипотечные кредиты шехидов и ставших инвалидами военнослужащих

Страховые компании, действующими в сфере страхования жизни, погасят выданные по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда ипотечные кредиты шехидов и ставших инвалидами военнослужащих.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана.

На сегодняшний день страховыми компаниями полностью погашены ипотечные кредиты на сумму 3 235 757 манатов.

Кроме того, Государственная страховая коммерческая компания осуществляет выплаты страхового возмещения в рамках государственного обязательного личного страхования военнослужащих наследникам шехидов, раненым военнослужащим и ветеранам, получившим инвалидность. На сегодняшний день компенсации получили 1 053 наследников шехидов и 4 119 военнослужащих, получившим ранения в ходе боевых действий. Общая сумма страховых выплат составляет 18 109 850 манатов.