О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ипотечному и кредитно-гарантийному фонду выделят 100 млн манатов

Ипотечному и кредитно-гарантийному фонду выделят 100 млн манатов В следующем году для удовлетворения потребностей населения в жилье, получения гражданами жилья на льготных условиях Ипотечному и кредитно-гарантийному фонду планируется выделить 100 млн манатов.
Финансы
5 ноября 2021 г. 14:59
Ипотечному и кредитно-гарантийному фонду выделят 100 млн манатов

В следующем году для удовлетворения потребностей населения в жилье, получения гражданами жилья на льготных условиях Ипотечному и кредитно-гарантийному фонду планируется выделить 100 млн манатов.

Как сообщает Report, этот вопрос отражен в законопроекте "О госбюджете на 2022 год".

В сравнении с утвержденным показателем текущего года это на 20% больше.

Из этих средств 95 млн манатов предназначены для выдачи льготных ипотечных кредитов, 5 млн манатов - для субсидирования процентов, начисляемых на выданные предпринимателям кредиты в манатах.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İpoteka və Kredit Zəmanət Fonduna ayrılan vəsait 20% artırılır

Другие новости из категории

Расходы на продбезопасность в Азербайджане увеличатся на 11%
Расходы на продбезопасность в Азербайджане увеличатся на 11%
5 ноября 2021 г. 14:47
Бакинскому метрополитену выделят 52 млн манатов 
Бакинскому метрополитену выделят 52 млн манатов 
5 ноября 2021 г. 14:44
Финансирование ОАО Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана увеличено на 13%
Финансирование ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" увеличено на 13%
5 ноября 2021 г. 13:55
Расходы на НАНА увеличиваются на 15%
Расходы на НАНА увеличиваются на 15%
5 ноября 2021 г. 13:45
Расходы на закупки в Азербайджане увеличиваются на 21%
Расходы на закупки в Азербайджане увеличиваются на 21%
5 ноября 2021 г. 13:37
В Азербайджане социально ориентированные расходы увеличиваются на 14%
В Азербайджане социально ориентированные расходы увеличиваются на 14%
5 ноября 2021 г. 13:32
Расходы на соцзащиту и соцобеспечение в Азербайджане сокращаются на 3%
Расходы на соцзащиту и соцобеспечение в Азербайджане сокращаются на 3%
5 ноября 2021 г. 13:30
Национальный центр онкологии получит из бюджета 45,5 млн манатов
Национальный центр онкологии получит из бюджета 45,5 млн манатов
5 ноября 2021 г. 13:28
В Азербайджане расходы на оборону и нацбезопасность увеличатся более чем на 16%
В Азербайджане расходы на оборону и нацбезопасность увеличатся более чем на 16%
5 ноября 2021 г. 13:24
Расходы на здравоохранение в Азербайджане увеличатся на 7%
Расходы на здравоохранение в Азербайджане увеличатся на 7%
5 ноября 2021 г. 13:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi