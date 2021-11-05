Ипотечному и кредитно-гарантийному фонду выделят 100 млн манатов

В следующем году для удовлетворения потребностей населения в жилье, получения гражданами жилья на льготных условиях Ипотечному и кредитно-гарантийному фонду планируется выделить 100 млн манатов.

В следующем году для удовлетворения потребностей населения в жилье, получения гражданами жилья на льготных условиях Ипотечному и кредитно-гарантийному фонду планируется выделить 100 млн манатов.

Как сообщает Report, этот вопрос отражен в законопроекте "О госбюджете на 2022 год".

В сравнении с утвержденным показателем текущего года это на 20% больше.

Из этих средств 95 млн манатов предназначены для выдачи льготных ипотечных кредитов, 5 млн манатов - для субсидирования процентов, начисляемых на выданные предпринимателям кредиты в манатах.