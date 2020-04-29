В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии увеличилось на 4%

В январе-марте этого года в Азербайджане по государственной линии выданы ипотечные кредиты на 54,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Центробанка Азербайджана (ЦБА), это на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период объем кредитов, рефинансированных фондом, упал на 89,7% - до 7,3 млн манатов.

Объем привлеченных за счет выпуска облигаций средств сократился на 100%, сумма выделенных фонду из госбюджета средств составила 17,8 млн манатов (в аналогичном периоде прошлого года средства не выделялись).