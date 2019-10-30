Ипотечное кредитование в Азербайджане сократилось на 35%

В январе-сентябре этого года в Азербайджане по государственной линии выданы ипотечные кредиты на 119,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Центробанка Азербайджана (ЦБА), это на 34,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошедший год объем кредитов, рефинансированных Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, увеличился на 5,7% - до 188,7 млн манатов. Объем привлеченных за счет выпуска облигаций средств сократился на 29% - до 110 млн манатов.

За отчетный период сумма выделенных фонду из госбюджета средств сократилась на 80% - до 20 млн манатов.