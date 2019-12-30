Ипотечное кредитование в Азербайджане сократилось на 35%

В январе-ноябре этого года в Азербайджане по государственной линии выданы ипотечные кредиты на 158,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Центробанка Азербайджана (ЦБА), это на 34,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошедший год объем кредитов, рефинансированных Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, сократился на 2,8% - до 215,2 млн манатов. Объем привлеченных за счет выпуска облигаций средств сократился на 25% - до 150 млн манатов.

За отчетный период сумма выделенных фонду из госбюджета средств сократилась на 20% - до 80 млн манатов.