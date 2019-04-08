Ипотечное кредитование в Азербайджане возросло на 8%

В январе-феврале этого года в Азербайджане по гослинии выданы ипотечные кредиты на 36,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Центробанка Азербайджана (ЦБА), это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошедший год объем кредитов, рефинансированных Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, увеличился на 11,8% - до 43,7 млн манатов.

За 2 месяца прошлого года фонд выпустил облигации на 35 млн манатов, в этом же году не привлек средства на рынке ценных бумаг.