Ипотечное кредитование в Азербайджане по гослинии увеличилось на 52%

В отчетном периоде средства, выделенные фонду из госбюджета, увеличились на 19,5% - до 143,4 млн манатов

В январе-сентябре этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) выдано ипотечных кредитов на 180,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 52,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

За отчетный период сумма кредитов, рефинансируемых фондом, сократилась по сравнению с прошлым годом примерно в 2,3 раза и составила 80,3 млн манатов, привлеченных путем выпуска облигаций на рынке ценных бумаг увеличилась на 59,1% и составила 150 млн манатов.

В отчетном периоде средства, выделенные фонду из госбюджета, увеличились на 19,5% - до 143,4 млн манатов.