О нас
Report Georgia

Ипотечное кредитование в Азербайджане по гослинии увеличилось на 52%

Ипотечное кредитование в Азербайджане по гослинии увеличилось на 52% В отчетном периоде средства, выделенные фонду из госбюджета, увеличились на 19,5% - до 143,4 млн манатов
Финансы
27 октября 2020 г. 14:31
Ипотечное кредитование в Азербайджане по гослинии увеличилось на 52%

В январе-сентябре этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) выдано ипотечных кредитов на 180,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 52,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

За отчетный период сумма кредитов, рефинансируемых фондом, сократилась по сравнению с прошлым годом примерно в 2,3 раза и составила 80,3 млн манатов, привлеченных путем выпуска облигаций на рынке ценных бумаг увеличилась на 59,1% и составила 150 млн манатов.

В отчетном периоде средства, выделенные фонду из госбюджета, увеличились на 19,5% - до 143,4 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə ipoteka kreditləşməsi 52%-dən çox artıb

Новости партнеров

Самое важное

МО: Информация об обстреле пограничной заставы на территории Армении ложная
МО: Информация об обстреле пограничной заставы на территории Армении ложная
27 октября 2020 г. 12:19
Репорту 6 лет: Увековечиваем победоносные страницы истории Азербайджана
Репорту 6 лет: Увековечиваем победоносные страницы истории Азербайджана
27 октября 2020 г. 10:46
Прошел месяц с момента начала операций по освобождению земель от оккупации
Прошел месяц с момента начала операций по освобождению земель от оккупации
27 октября 2020 г. 00:00
Освобожденное от оккупации село Ханлыг в Губадлинском районе
ВидеоОсвобожденное от оккупации село Ханлыг в Губадлинском районе
26 октября 2020 г. 22:48
Напряжение между армянскими военными достигло апогея
ВидеоНапряжение между армянскими военными достигло апогея
26 октября 2020 г. 22:11
Президент Азербайджана поздравил командиров воинских объединений
Президент Азербайджана поздравил командиров воинских объединений
26 октября 2020 г. 16:37
Президент обнародовал названия освобожденных вчера от оккупации сёл
Президент обнародовал названия освобожденных вчера от оккупации сёл
26 октября 2020 г. 13:22
Президент Азербайджана обратился к народу
Президент Азербайджана обратился к народу
26 октября 2020 г. 12:01
МИД: Армения в третий раз открыто нарушает режим прекращение огня
МИД: Армения в третий раз открыто нарушает режим прекращение огня
26 октября 2020 г. 11:03
Гаджиев: Армения в ответе за очередное нарушение прекращения огня
Гаджиев: Армения в ответе за очередное нарушение прекращения огня
26 октября 2020 г. 10:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi