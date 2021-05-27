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Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло в 2 раза

Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло в 2 раза За последний год средства, привлеченные фондом путем выпуска облигаций, увеличились на 10%
Финансы
27 мая 2021 г. 16:18
Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло в 2 раза

В январе-апреле текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано 134,8 млн манатов ипотечных кредитов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных Фондом кредитов увеличилась почти в 6,1 раза и составила 85,3 млн манатов.

За последний год средства, привлеченные фондом путем выпуска облигаций, увеличились на 10% и достигли 55 млн манатов, а средства, выделенные из государственного бюджета фонду, сократились в 2,1 раза и составили 35,6 млн манатов.

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Версия на английском языке Government mortgage lending doubles in Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə ipoteka kreditləşməsi 2 dəfə artıb

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