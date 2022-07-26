Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 7%

В первой половине этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана было выдано кредитов на 217 млн манатов.

В первой половине этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана было выдано кредитов на 217 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных Фондом кредитов увеличилась на 24% и достигла 188,3 млн манатов.

За прошедшие 6 месяцев Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд привлек 130 млн манатов, выпустив облигации, что на 23,8% больше, чем годом ранее. За год сумма средств, выделенных из государственного бюджета Фонду, увеличилась на 33,7% и достигла 47,6 млн манатов.