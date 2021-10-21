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Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 56 %

Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 56 % В январе-сентябре текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано 282,4 млн манатов ипотечных кредитов.
Финансы
21 октября 2021 г. 17:48
Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 56 %

В январе-сентябре текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано 282,4 млн манатов ипотечных кредитов.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 56,45% больше, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов увеличилась в годовом сравнении почти в 3,8 раза - до 281,5 млн манатов, а объем привлеченных путем выпуска облигаций средств вырос на 3,2% - до 160 млн манатов.

За отчетный период средства, выделенные ИКГФ из государственного бюджета, сократились в 4 раза и составили 35,6 млн манатов.

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Версия на английском языке Mortgage lending through state increases by 56% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə ipoteka kreditləşməsi 56 % artıb

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