Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 47 %

В январе-октябре текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано 304,1 млн манатов ипотечных кредитов.

В январе-октябре текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано 304,1 млн манатов ипотечных кредитов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 46,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов увеличилась в 3,1 раза и достигла 323,4 млн манатов.

Кроме того, за год средства, привлеченные фондом путем выпуска облигаций, увеличились на 11,1%, до 200 млн манатов, а средства, выделенные из государственного бюджета фонду, сократились в 2,3 раза, до 71,1 млн. манатов.