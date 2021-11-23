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Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 47 %

Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 47 % В январе-октябре текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано 304,1 млн манатов ипотечных кредитов.
Финансы
23 ноября 2021 г. 12:58
Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 47 %

В январе-октябре текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано 304,1 млн манатов ипотечных кредитов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 46,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов увеличилась в 3,1 раза и достигла 323,4 млн манатов.

Кроме того, за год средства, привлеченные фондом путем выпуска облигаций, увеличились на 11,1%, до 200 млн манатов, а средства, выделенные из государственного бюджета фонду, сократились в 2,3 раза, до 71,1 млн. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə ipoteka kreditləşməsi 47 % artıb

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