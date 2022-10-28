Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 3%

В январе-сентябре этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана было выдано кредитов на 290,5 млн манатов.

В январе-сентябре этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана было выдано кредитов на 290,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов увеличилась на 1,3% и достигла 285,2 млн манатов.

За прошедшие 9 месяцев Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд привлек 205 млн манатов, выпустив облигации, что на 28,1% больше, чем годом ранее. За год сумма средств, выделенных из государственного бюджета фонду, увеличилась в 2,7 раза и достигла 95,2 млн манатов.