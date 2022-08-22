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Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 2%

Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 2% В первой половине этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана было выдано кредитов на 235,3 млн манатов.
Финансы
22 августа 2022 г. 12:54
Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 2%

В первой половине этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана было выдано кредитов на 235,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных Фондом кредитов увеличилась на 6,2% и достигла 193,6 млн манатов.

За прошедшие 7 месяцев Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд привлек 130 млн манатов, выпустив облигации, что на 23,8% больше, чем годом ранее. За год сумма средств, выделенных из государственного бюджета Фонду, увеличилась вдвое и достигла 71,4 млн манатов.

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Версия на английском языке Government mortgage lending up 2% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə ipoteka kreditləşməsi 2% artıb

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