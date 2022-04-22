Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло на 11%

В I квартале этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано кредитов на 107,9 млн манатов.

В I квартале этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано кредитов на 107,9 млн манатов.

Это на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За отчетный период сумма рефинансированных Фондом кредитов увеличилась на 27,3% и достигла 74,2 млн манатов.

За прошедшие 3 месяца ИКГФ привлекла 40 млн манатов, что на 27,3% больше, чем год назад. За год сумма средств, выделенных из государственного бюджета фонду, сократилась на 33,5% и составила 23,8 млн манатов.