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Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло более чем в 2 раза

Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло более чем в 2 раза В январе-июне текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано 203,4 млн манатов ипотечных кредитов.
Финансы
23 июля 2021 г. 13:34
Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло более чем в 2 раза

В январе-июне текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано 203,4 млн манатов ипотечных кредитов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных Фондом кредитов увеличилась почти в 8,5 раза и составила 151,8 млн манатов.

За последний год средства, привлеченные фондом путем выпуска облигаций, увеличились на 31,25% и достигли 105 млн манатов, а средства, выделенные из государственного бюджета фонду, сократились на 52,9% или в 2,1 раза и составили 35,6 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə ipoteka kreditləşməsi 2 dəfədən çox artıb

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