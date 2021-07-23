Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло более чем в 2 раза

В январе-июне текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано 203,4 млн манатов ипотечных кредитов.

В январе-июне текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано 203,4 млн манатов ипотечных кредитов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных Фондом кредитов увеличилась почти в 8,5 раза и составила 151,8 млн манатов.

За последний год средства, привлеченные фондом путем выпуска облигаций, увеличились на 31,25% и достигли 105 млн манатов, а средства, выделенные из государственного бюджета фонду, сократились на 52,9% или в 2,1 раза и составили 35,6 млн манатов.