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Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло 75%

Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло 75% В январе-июле текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана выдано 230,5 млн манатов ипотечных кредитов.
Финансы
25 августа 2021 г. 12:52
Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло 75%

В январе-июле текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана выдано 230,5 млн манатов ипотечных кредитов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 74,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных Фондом кредитов увеличилась почти в 5,2 раза и составила 182,3 млн манатов. Средства, привлеченные фондом путем выпуска облигаций, остались неизменными, составив 105 млн манатов, а средства, выделенные из государственного бюджета Фонду, сократились в 4 раза и составили 35,6 млн манатов.

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Версия на английском языке Mortgage lending through state line in Azerbaijan more than 75%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə ipoteka kreditləşməsi 75 % artıb

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