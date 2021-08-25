Ипотечное кредитование по гослинии в Азербайджане выросло 75%

В январе-июле текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана выдано 230,5 млн манатов ипотечных кредитов.

В январе-июле текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана выдано 230,5 млн манатов ипотечных кредитов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 74,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных Фондом кредитов увеличилась почти в 5,2 раза и составила 182,3 млн манатов. Средства, привлеченные фондом путем выпуска облигаций, остались неизменными, составив 105 млн манатов, а средства, выделенные из государственного бюджета Фонду, сократились в 4 раза и составили 35,6 млн манатов.