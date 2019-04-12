Uber планирует IPO на 1 млрд долларов

Компания Uber Advanced Technologies официально объявила о решении провести первичное публичное размещение акций (IPO), планируя привлечь 1 млрд долларов.
Как передает Report со ссылкой на Banki.Ru, уведомление направлено 11 апреля в Федеральную комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Пройдет IPO на Нью-йоркской фондовой бирже. В листинге компаний, чьи ценные бумаги обращаются на данной фондовой площадке, она будет значиться как UBER.
Андеррайтами выступают банки Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch, Barclays, Citigroup и ряд других. Презентация выпуска для потенциальных инвесторов и экспертов в ряде городов мира начнется в конце текущего месяца. Размещение акций планируется на начало мая.
Ранее агентство Reuter со ссылкой на источники сообщало, что компания планирует первичное размещение на сумму около 10 млрд долларов.
Aqşin RafiqoğluАвтор новости