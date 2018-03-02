 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Инвесторы вывели 5,8 млрд долларов из акций развивающихся рынков

    Приток капитала в портфели долговых инструментов в феврале снизился в 12,5 раза

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Иностранные инвесторы вывели 5,8 млрд долларов из акций развивающихся рынков в феврале.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, это максимум с августа 2015 года. 

    Тем самым прерван 14-месячный приток средств в активы развивающихся рынков, сообщает Институт международных финансов (IIF).

    В результате резкого оттока средств из акций, общий отток капитала иностранных инвесторов из активов развивающихся рынков составил 4,5 млрд долларов в феврале.

    “Несмотря на ускорение роста развивающихся рынков и хороший аппетит инвесторов к этим активам в январе, февральская нестабильность подчеркивает осторожность, содержащуюся в нашем прогнозе чистого притока капитала на развивающиеся рынки”, - говорится в сообщении IIF.

    По оценкам IIF, приток капитала в портфели долговых инструментов в феврале снизился в 12,5 раза, до 1,3 млрд с 16,2 млрд долларов в январе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi