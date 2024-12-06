Инвесторы вложили $140 млрд в фонды американских акций после победы Трампа

Инвесторы вложили в фонды, работающие с американскими акциями, почти 140 млрд долларов.

Инвесторы вложили в фонды, работающие с американскими акциями, почти 140 млрд долларов.

Как передает Report, об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на данные аналитического сервиса EPFR.

Издание отмечает, что это произошло после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, то есть, с 5 ноября. Это самый значительный приток за один месяц с 2000 года.

Ранее уже отмечалось, что после победы Трампа сильно выросли акции целого рядя американских компаний, многие криптовалюты и т. д. Так, индекс S&P 500 за месяц вырос на 5,3%, а биткойн несколько раз обновил рекорды.