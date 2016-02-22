​Инвесторы сокращают число ставок на рост цен на нефть

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Хедж-фонды сократили число ставок на рост стоимости нефти. Это падение стало максимальным за последние семь месяцев, несмотря на достигнутое Россией и Саудовской Аравией соглашение о замораживании нефтедобычи.

Согласно отчету американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами, количество длинных позиций на рост стоимости WTI в период 9-16 февраля сократилось на 5,3%.

Как сообщил Bloomberg глава департамента товарной стратегии инвестиционной компании TD Securities Барт Мелек, соглашение между Россией и Саудовской Аравией не повлияет на объем предложений на рынке. По его мнению, Иран постарается восстановить свои позиции на рынке.

В пятницу обнародовано количество активных нефтяных скважин в США. Согласно данным компании Baker Hughes, их количество 12-19 февраля сократилось на 26 единиц или 6%, составив 413 единиц.

Аналитическая группа Report считает, что различные нефтяные новости привели к сохранению цен на нефть в определенном диапазоне. Так, в ближайшие 1-3 месяца стоимость нефти сохранится в интервале 26-36 долларов/баррель.