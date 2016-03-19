​Инвесторы проявляют интерес к облигациям "Южного газового коридора"

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Завершены презентации государственных обеспеченных облигаций ЗАО "Южный газовый коридор" для инвесторов Великобритании и США.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, возглавляемая Самиром Шарифовым делегация из представителей ЗАО "Южный газовый коридор" и Госнефтефонда Азербайджана на встречах с инвесторами ознакомила их с проектом и подробно проинформировала об экономике Азербайджана, а также о мерах, предпринимаемых правительством в целях смягчения негативного воздействия на экономику страны резкого спада нефтяных цен на мировом рынке.

На презентациях, проведенных в Великобритании и США, крупные инвесторы проявили серьезный интерес к облигациям ЗАО "Южный газовый коридор" в объеме 1 млрд. долларов сроком на 10 лет.

Напомним, что полномочия для размещения облигаций получили CitiBank, UniCredit, JP Morgan. Компания Lazard Freres SAS выступает в роли финансового консультанта азербайджанской стороны.

Отметим, что с целью обеспечения второго этапа разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расширения Южно-Кавказского трубопровода, управления проектами TANAP и TAP президент Азербайджана 25 февраля 2014 года подписал распоряжение об учреждении ЗАО "Южный газовый коридор" с уставным капиталом 100 млн. долларов США. Доля государства в проекте составляет 51%, SOCAR - 49%.