Инвесторы обсудили вопрос определения совместных сфер деятельности

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялась встреча с инвестиционными компаниями, являющимися участниками биржи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

В ходе встречи участники биржи были проинформированы об итогах деятельности за 2016 год, также состоялись обсуждения основных направлений деятельности за 2017 год, определения совместных сфер деятельности, рынка ценных бумаг и других вопросов, интересующих членов биржи, инвесторов и эмитентов.

Отметим, в 2016 году на БФБ общий объем сделок по всем инструментам составил 5,696 млрд манатов, что на 32,6% меньше, чем в 2015 году. За этот период рынок государственных ценных бумаг вырос в 40 раз – до 836,2 млн манатов.