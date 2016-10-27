Инвесторы массово бегут с фондовых рынков

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В 2016 году отток из активных инвестиционных фондов составил 200 млрд долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Вести, эти данные опубликованы в исследовании Bank of America Merrill Lynch. Согласно отчету, это рекордные потери.

Причиной такой динамики стало многолетнее нарушение естественных рыночных процессов со стороны центральных банков, отсутствие волатильности рынка и высокие сборы, взимаемые управляющими активных фондов. В США отток из активных фондов стал крупнейшим за последние пять лет - за неделю инвесторы вывели 16,9 млрд долларов, это больше, чем за любую другую неделю с августа 2011 года. Большая часть средств была полностью выведена с рынка, но некоторый объем остался, но, как и прежде, был переведен в пассивные стратегии. Приток средств в ETF (биржевые инвестиционные фонды) за эту же неделю составил 2,4 млрд долларов. Спрос на ETF по акциям в последнее время так высок, потому что они фактически представляют собой вложения в рыночные индексы, которые уже 7-й год подряд обходят большинство хедж-фондов по доходности.

Если рассматривать только хедж-фонды, то здесь ситуация еще хуже. Согласно eVestment, хедж-фонды потеряли 10 млрд долларов в сентябре, а в третьем квартале инвесторы вывели 29,2 млрд. Это самый большой квартальный отток с первого квартала 2009 года, и подобная динамика только подтверждает, что сейчас инвесторы более заинтересованы в скорейшем выводе средств, чем просто в получении доходности. Всего же за 2016 год отток капитала из хедж-фондов достиг 60 млрд долларов и продолжает расти.

Хорошая новость заключается в том, что индустрия хедж-фондов все еще управляет средствами примерно на 3 трлн долларов. При этом отток капитала растет, в то время как индекс S&P торгуется вблизи исторических максимумов, а это означает, что падение может начаться в любой момент.