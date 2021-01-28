Инвестиционный спрос на золото вырос в 2020 году на 40%

Потребительский спрос на золото в мире достиг минимального уровня за последние 11 лет

Потребительский спрос на золото в мире в 2020 году упал до минимального уровня за последние 11 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). При этом инвестиционный спрос на металл в прошлом году показал рекордные значения.

«Пандемия COVID-19 с ее долгосрочными последствиями была основным фактором снижения потребительского спроса на золото в течение всего 2020 года, в результате чего годовой спрос снизился на 14% — до 3,76 тыс. тонн. Согласно последнему отчету Всемирного совета по золоту, в прошлом году впервые с 2009 года спрос опустился ниже 4 тыс. тонн», — говорится в отчете.

При этом возросшая неопределенность и политическая реакция на пандемию в 2020 году поддержали годовой инвестиционный спрос, который увеличился на 40%, достигнув нового максимума в 1,77 тыс. тонн. Основной рост инвестиционного спроса произошел за счет рекордного притока капитала в обеспеченные золотом биржевые фонды (ETF), однако в IV квартале прошлого года наблюдалось заметное снижение инвестиционного спроса на золотые ETF. Спрос на слитки и монеты вырос за год на 3%.

Цена на золото в долларах в 2020 году повысилась на 25% при поддержке спроса инвесторов и к концу года составила порядка 1,89 тыс. долларов за унцию, сказано в отчете WGC.

Предложение золота в 2020 году тоже пострадало от пандемии коронавируса и уменьшилось на 4%, что является самым большим годовым снижением с 2013 года. Падение во многом объясняется перебоями в работе рудников из-за коронавируса, что компенсировалось незначительным увеличением объемов переработки. При этом ряд стран показали прирост добычи золота, в том числе и Россия (плюс 3%).

Центральные банки в мире снизили темпы покупки золота в 2020 году на 59% — до 273 тонн. В IV квартале 2020 года центробанки вернулись к чистым покупкам, добавив 44,8 тонны к глобальным активам.

Мировой спрос на золотые ювелирные изделия в прошлом году упал на 34% — до рекордного минимума с момента начала наблюдений в 1995 году. На это повлияли пандемия и высокие цены на золото. Несмотря на восстановление в IV квартале, спрос не смог преодолеть продолжающиеся сложности, связанные с пандемией COVID-19. Большая часть годового снижения спроса в мире обусловлена падением продаж в Китае и Индии.