​Инвестиционные вложения в экономику Азербайджана сократились более чем на 30%

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль этого года на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 1 834,9 млн. манатов. Это на 31,1% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 1 591,6 млн. манатов (86,7%) потрачено на строительство производственных объектов, 142,0 млн. манатов (7,8%) - объектов сферы услуг, 101,3 млн. манатов (5,5%) - жилых домов общей площадью 269,5 тыс. кв. метров.

Инвестиции в государственный сектор составили 13,0%, негосударственный сектор - 87,0% общего объема инвестиций. Из средств, направленных в основной капитал, 72,6% израсходовано на строительно-монтажные работы.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 1587,5 млн. манатов, банковских кредитов - 105,4 млн. манатов, бюджетных средств - 63,0 млн. манатов, средств внебюджетных фондов - 15,7 млн. манатов, личных средств населения - 61,7 млн. манатов, иных средств - 1,6 млн. манатов.

За январь-февраль 2016 года из направленных в основной капитал средств 78,3% израсходовано на промышленную сферу, 13,1% - сферу строительства, 4,8% - транспорта и складского хозяйства, 1,1% - государственное управление и оборону, обязательное соцобеспечение, 0,9% - сферу сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 0,4% - информации и услуг связи, 0,3% - размещения туристов и общественного питания, 0,3% - оказания административных услуг, 0,3% - развлечений, 0,2% - торговли, по 0,1% - сферы образования, научной и технической деятельности, других услуг.

За указанный период в нефтяной сектор направлено 1 392,0 млн. манатов. Из средств в объеме 442,9 млн. манатов, направленных на развитие ненефтяной сферы, 44,6 млн. манатов использовано в секторе ненефтяной промышленности.