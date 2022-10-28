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Инвестиционно-кредитный банк Кыргызстана перестал обслуживать карты "Мир"

Инвестиционно-кредитный банк Кыргызстана перестал обслуживать карты "Мир" Кыргызский инвестиционно-кредитный банк (KICB) приостановил обслуживание российских карт "Мир".
Финансы
28 октября 2022 г. 09:45
Инвестиционно-кредитный банк Кыргызстана перестал обслуживать карты Мир

Кыргызский инвестиционно-кредитный банк (KICB) приостановил обслуживание российских карт "Мир".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в размещенном вечером в четверг на официальном сайте коммерческого банка сообщении.

"Уведомляем, что <…> банк временно приостанавливает обслуживание карт платежной системы "Мир", - отмечается в сообщении.

С сентября текущего года в Кыргызстан об отказе работать с картами "Мир" объявили коммерческие банки - "Банк Азии", "Халык банк", "Демир банк", "Кыргызстан", "Компаньон", "Бакай банк", государственный "Айыл банк" и "Доскредобанк".

В общей сложности на территории республики функционируют 22 коммерческих банка, часть из них и ранее не работали с картами "Мир".

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