 Наверх

Инвестиционные возможности Азербайджана представлены на международном форуме в Батуми

​Инвестиционные возможности Азербайджана представлены в Батуми

Инвестиционные возможности Азербайджана представлены на Первом инвестиционном форуме по "Восточному партнерству" в Батуми.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках мероприятия организован уголок Азербайджана, где продемонстрированы различные материалы по бизнес-среде в стране, инвестиционным возможностям и инвестпроектам.

Наряду с представителями стран-участниц программы, интерес к уголку, где представлена информация об Азербайджане, проявили бизнесмены из стран ЕС.

Посетители получили подробную информацию об Азербайджанской инвестиционной компании и Сумгайытском химико-промышленном парке.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!