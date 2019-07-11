Инвестиционные возможности Азербайджана представлены на международном форуме в Батуми

Инвестиционные возможности Азербайджана представлены на Первом инвестиционном форуме по "Восточному партнерству" в Батуми.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках мероприятия организован уголок Азербайджана, где продемонстрированы различные материалы по бизнес-среде в стране, инвестиционным возможностям и инвестпроектам.

Наряду с представителями стран-участниц программы, интерес к уголку, где представлена информация об Азербайджане, проявили бизнесмены из стран ЕС.

Посетители получили подробную информацию об Азербайджанской инвестиционной компании и Сумгайытском химико-промышленном парке.