Инвестиционная политика Госнефтефонда с начала года нанесла ущерб Азербайджану в размере 1,5 млрд. долларов

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в евро с начала 2015 года в долларовом эквиваленте сократились на 10%. В инвестиционном портфеле фонда доля этих активов на начало года составила 33,9%, или же 10,25 млрд. евро. Если в начале года курс доллар/евро составлял 1,21 USD/EUR, то сейчас он равен 1,07 USD/EUR. В результате, ГНФАР потерял 1,437 млрд. долларов.

Как сообщает аналитическая группа Report, на начало 2015 года совокупные активы Нефтяного фонда составили 37,148 млрд. долларов. Из них 54,1% инвестировано в активы в долларах, 33,9% - в евро, а остальные - в британские фунты стерлинги, австралийские доллары, турецкие лиры, корейские воны и золото. Общая доля активов в остальных валютах и золоте составляет 12% (4,46 млрд. долларов).

Отметим, что фунты стерлинги составляют 4,8% в общем объеме активов. Если учесть, что в этом году британская валюта подешевела по отношению к доллару на 4,5%, вложения ГНФАР в этой валюте обесценились на 81 млн. долларов.

Турецкие лиры составляют 1,2% в общем объеме активов. Если учесть, что с начала года турецкая лира ослабела по отношению к доллару на 15,6%, соответствующие активы фонда подешевели на 58 млн. долларов.

Наряду с этим, в этом году рубль подорожал на 7%, вследствие чего ГНФАР заработал на рублевых активах 33,5 млн. долларов.

По активам в других валютах не наблюдается существенных изменений.

В то же время, золотые резервы фонда равны 3,1% от общих резервов, и вследствие подорожания золота на 1% на мировом рынке по активам в золоте получена прибыль в 11 млн. долларов.

Аналитическая группа Report подчеркивает, что в результате укрепления доллара США по отношению к большинству иностранных валют совокупные активы ГНФАР подешевели на 1,531 млрд. долларов по сравнению с началом года.

Наряду с этим, в результате девальвации национальной валюты активы в американских долларах в манатном выражении подорожали. Это даст возможность значительно сэкономить средства ГНФАР при трансферте в бюджет.