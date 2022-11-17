Инвестиционная компания Troni стала членом Национального депозитного центра

Инвестиционная компания Troni, недавно получившая лицензию Центрального банка Азербайджана, принята в члены Национального депозитного центра (НДЦ).

Инвестиционная компания Troni, недавно получившая лицензию Центрального банка Азербайджана, принята в члены Национального депозитного центра (НДЦ).

Об этом Report сообщили в НДЦ.

Сообщается, что тем самым число членов центра выросло до 13.

Напомним, что Государственная налоговая служба при министерстве экономики осуществила государственную регистрацию инвестиционной компании Troni в октябре прошлого года. Юридический адрес нового финансового учреждения: город Баку, Наримановский район, улица Кероглу Рагимова, дом 13б, квартира 33; уставный капитал - 360 тыс. манатов, законный представитель - Мубариз Рахман оглы Амирасланов.