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Инвестиционная компания Troni стала членом Национального депозитного центра

Инвестиционная компания Troni стала членом Национального депозитного центра Инвестиционная компания Troni, недавно получившая лицензию Центрального банка Азербайджана, принята в члены Национального депозитного центра (НДЦ).
Финансы
17 ноября 2022 г. 15:20
Инвестиционная компания Troni стала членом Национального депозитного центра

Инвестиционная компания Troni, недавно получившая лицензию Центрального банка Азербайджана, принята в члены Национального депозитного центра (НДЦ).

Об этом Report сообщили в НДЦ.

Сообщается, что тем самым число членов центра выросло до 13.

Напомним, что Государственная налоговая служба при министерстве экономики осуществила государственную регистрацию инвестиционной компании Troni в октябре прошлого года. Юридический адрес нового финансового учреждения: город Баку, Наримановский район, улица Кероглу Рагимова, дом 13б, квартира 33; уставный капитал - 360 тыс. манатов, законный представитель - Мубариз Рахман оглы Амирасланов.

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