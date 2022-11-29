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Инвестиционная компания PSG Capital изменила организационно-правовую форму

Инвестиционная компания PSG Capital изменила организационно-правовую форму ЗАО Инвестиционная компания PSG Capital изменило организационно-правовую форму на ОАО.
Финансы
29 ноября 2022 г. 18:15
Инвестиционная компания PSG Capital изменила организационно-правовую форму

ЗАО Инвестиционная компания PSG Capital изменило организационно-правовую форму на ОАО.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Напомним, что компания PSG Capital была создана в 2012 году. Ее уставный капитал составляет 6,25 млн манатов. Акционером инвестиционной компании является Фаиг Мамедов (12,5%-ный акционер небанковской кредитной организации ООО PSG Finans).

PSG Capital является маркет-мейкером облигаций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

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Версия на азербайджанском языке “PSG-Kapital İnvestisiya Şirkəti” təşkilati-hüquqi formasını dəyişib

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