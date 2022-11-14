Инвестиционная компания Capital Partners стала членом Бакинской фондовой биржи

ЗАО Инвестиционная компания Capital Partners, недавно получившее лицензию Центрального банка Азербайджана, принято в члены ЗАО "Бакинская фондовая биржа".

ЗАО Инвестиционная компания Capital Partners, недавно получившее лицензию Центрального банка Азербайджана, принято в члены ЗАО "Бакинская фондовая биржа".

Об этом Report сообщает со ссылкой на биржу.

По информации, число инвестиционных компаний-членов биржи достигло 11.

Напомним, что Государственная налоговая служба при Минэкономики зарегистрировала Инвестиционную компанию Capital Partners в декабре 2020 года. Ее уставный капитал составляет 400 тысяч манатов. Финансовое учреждение является правопреемником ООО Kapital Partners, контролирующего 4,76% акций ЗАО Бакинская фондовая биржа и учрежденного в 2007 году ОАО Rabitabank.