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Инвестиционная компания Capital Partners стала членом Бакинской фондовой биржи

Инвестиционная компания Capital Partners стала членом Бакинской фондовой биржи ЗАО Инвестиционная компания Capital Partners, недавно получившее лицензию Центрального банка Азербайджана, принято в члены ЗАО "Бакинская фондовая биржа".
Финансы
14 ноября 2022 г. 18:30
Инвестиционная компания Capital Partners стала членом Бакинской фондовой биржи

ЗАО Инвестиционная компания Capital Partners, недавно получившее лицензию Центрального банка Азербайджана, принято в члены ЗАО "Бакинская фондовая биржа".

Об этом Report сообщает со ссылкой на биржу.

По информации, число инвестиционных компаний-членов биржи достигло 11.

Напомним, что Государственная налоговая служба при Минэкономики зарегистрировала Инвестиционную компанию Capital Partners в декабре 2020 года. Ее уставный капитал составляет 400 тысяч манатов. Финансовое учреждение является правопреемником ООО Kapital Partners, контролирующего 4,76% акций ЗАО Бакинская фондовая биржа и учрежденного в 2007 году ОАО Rabitabank.

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Версия на азербайджанском языке “Capital Partners İnvestisiya Şirkəti” "Bakı Fond Birjası"na üzv olub

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