Инвестиционная компания Азербайджана впервые закупила гособлигации Турции

Инвестиционная компания ABB-Invest впервые осуществило инвестиции в ценные бумаги, находящиеся в обращении на турецком рынке капитала, использовав прямые корреспондентские отношения между центральными депозитариями Азербайджана и Турции.

Инвестиционная компания ABB-Invest впервые осуществила инвестиции в ценные бумаги, находящиеся в обращении на турецком рынке капитала, использовав прямые корреспондентские отношения между центральными депозитариями Азербайджана и Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Национального депозитарного центра Агагусейн Худавердиев на брифинге, посвященном электронной системе E-vote.

По его словам, ABB-İnvest получил 940 государственных облигаций на сумму 5 тыс. манатов.

"Эта пробная операция проведена при поддержке центра. В результате ABB-İnvest приобрел за счет собственных средств государственные облигации, деноминированные в турецкой национальной валюте, со сроком обращения два года, годовой ставкой 36%, номинальной стоимостью 100 турецких лир", - сказал он.

Худавердиев подчеркнул, что процессы клиринга и расчетов по приобретенным государственным облигациям успешно завершены, и ценные бумаги переведены на номинальный депозитарный счет в Центральном регистрационном органе Турции.