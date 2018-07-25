Инвестиции в технологию блокчейн к 2022 году увеличатся до 11,7 млрд долларов

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Инвестиции в технологию блокчейн по итогам текущего года составят $1,5 млрд, а к 2022 году — $11,7 млрд.

Как сообщает Report, об этом говорится в прогнозе аналитической компании International Data Corporation (IDC).

Первыми по величине инвестиций в технологию блокчейн станут США (среднегодовой темп роста вложений в 2017–2022 годах составит 36%), второй — Европа (80,2%).

По данным аналитиков, самой популярной отраслью для инвестиций является финансовый сектор — интеграция блокчейн-технологии в этой сфере составит $173 млн по итогам 2018 года, или 42% от общего объема вложений. Ожидается, что к 2022 году блокчейн будет использоваться для проверки и подтверждения платежей и расчетов, управления активами.