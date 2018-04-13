Инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана увеличились на 41%

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В январе-марте текущего года в ненефтяной сектор Азербайджана инвестировано 1 456,2 млн манатов или 50,8% средств в объеме 2 869,2 млн манатов, направленных из всех финансовых источников в основной капитал на развитие экономической и социальной сферы. Это на 41,2% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

На строительно-монтажные работы потрачено 74,7% общего объема инвестиций. На строительство производственных объектов потрачено 75,8%, объектов сферы услуг – 18,2%, жилых домов общей площадью 383,2 тыс. кв. м – 6% общего объема средств.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 51,7% общих инвестиций.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 60,4%, банковских кредитов – 13,7%, бюджетных средств – 19,4%, личных средств населения – 5,4%, средств внебюджетных фондов – 0,6%, иных средств – 0,5%.