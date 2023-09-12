Инвестиции в ненефтегазовый сектор Азербайджана увеличились на 17%

В январе-августе текущего года в основной капитал в Азербайджане были направлены средства в размере 10 млрд 864,8 млн манатов, или на 15,4% больше, чем в соответствующем периоде 2022 года.

В январе-августе текущего года в основной капитал в Азербайджане были направлены средства в размере 10 млрд 864,8 млн манатов, или на 15,4% больше, чем за соответствующий период 2022 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, объем инвестиций в нефтегазовый сектор увеличился на 12,2%, а объем средств, направленных в ненефтегазовый сектор, вырос на 17,1%. 6 млрд 199,6 млн манатов или 57,1% использованных средств были направлены в производственную сферу, 4 млрд 116,1 млн манатов (37,9%) - в сферу обслуживания, 549,1 млн манатов (5%) - на строительство жилых домов.