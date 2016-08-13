​Инвестиции в нефтяной сектор в Азербайджане выросли на 25%

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль 2016 года на развитие нефтяного сектора направлено 5 152,1 млн. манатов. Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 24,9% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Из средств в объеме 2807,6 млн. манатов, направленных на развитие ненефтяной сферы, 3,5% или 276,0 млн. манатов использовано в секторе ненефтяной промышленности. Инвестиции в ненефтяной сектор сократились в годовом сравнении на 46,5%.

По информации, за январь-июль этого года на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 7 959,7 млн. манатов. Из них 6 460,4 млн. манатов (81,1%) потрачено на строительство производственных объектов, 1 175,9 млн. манатов (14,8%) - объектов сферы услуг, 323,4 млн. манатов (4,1%) - жилых домов общей площадью 888,7 тыс. кв. м.

Инвестиции в государственный сектор составили 27,7%, негосударственный сектор – 72,3% общего объема инвестиций. Из внутренних источников в основной капитал направлено 38,1% общих инвестиций.