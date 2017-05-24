Инвестиции в главный коммерческий банк Азербайджана осуществлены сотрудниками Нацбанка Казахстана

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Решение о покупке облигаций Международного банка Азербайджана принималось не сотрудниками Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана (ЕНПФ), а теми людьми, которые на тот момент работали в Нацбанке РК. Как сообщает Report со ссылкой на Tengrinews.kz, об этом заявил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев.

"В октябре 2014 года в рамках предыдущей системы принятия решений в портфель пенсионных активов ЕНПФ были приобретены долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана на сумму 250 млн долларов США со сроком обращения этих бумаг 10 лет и купонной ставкой 8,25% годовых. Выпуск был размещен закрытым способом через офшорную специализированную компанию, единственным инвестором является Национальный Банк в качестве управляющего активами ЕНПФ. Решение о покупке облигаций принималось не сотрудниками ЕНПФ, а теми люди, которые на тот момент работали в Нацбанке РК", - отметил Акишев.

Он также рассказал, что вчера в Лондоне МБА во время встречи с зарубежными кредиторами представил варианты реструктуризации для соответствующих типов долга: старший долг, субординированный долг и торговое финансирование. "Совместно с правительством мы выберем наиболее безопасный с точки зрения риска вариант реструктуризации", - заявил Акишев.

Напомним, что в марте 2016 года Нацбанк РК направил письма в министерство финансов Азербайджана и МБА с озабоченностью финансовым состоянием банка. Параллельно направлено письмо организатору сделки Citigroup для получения разъяснений прав держателя облигации требовать досрочное погашение, процедур по досрочному погашению облигаций МБА.