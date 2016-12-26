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    Инвестиции в финансовый сектор Азербайджана сократились на 86%

    На долю финансовой и страховой деятельности пришлось 0,02% инвестиций в экономику страны

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре текущего года в Азербайджане на долю финансовой и страховой деятельности пришлось 2,6 млн. манатов или 0,02% инвестиций в экономику Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные официальной статистики, по сравнению с прошлым годом наблюдается сокращение инвестиций в данной сфере. Так, объем инвестиций в годовом исчислении сократился на 86,3%.

    Напомним, что в аналогичном периоде 2015 года удельный вес инвестиций в этой сфере составил 0,14% совокупного объема инвестиций.

    Отметим, что за январь-ноябрь этого года на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 13 009,1 млн. манатов, что на 28,0% меньше соответствующего показателя прошлого года. Инвестиции в государственный сектор составили 33,0%, негосударственный сектор – 67,0% общего объема инвестиций. Из внутренних источников в основной капитал направлено 41,0% общих инвестиций.

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