Инвестиции в европейские стартапы в сфере безопасности в 2024 году выросли почти на четверть

Объем венчурных инвестиций в европейские стартапы, специализирующиеся на оборонном секторе и смежных отраслях, в 2024 году вырос на 24% - до $5,2 млрд.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом пишет Financial Times, основываясь на данных фонда Nato Innovation Fund и исследовательской компании Dealroom.
Непосредственно оборонные стартапы привлекли в 2024 году $1,5 млрд (+41% от показателя 2023 года). Например, немецкий стартап Helsing, разрабатывающий ИИ для применения на поле боя, привлек 450 млн евро.
Financial Times подчеркивает, что фонд учитывал стартапы в компании, работающие в сегментах робототехники, биотехнологий, квантовых вычислений, ядерной энергетики, а также занимающихся технологиями искусственного интеллекта "двойного назначения", которые можно использовать как в коммерческих, так и в военных целях,
В целом, на эту категорию пришлось около 10% всего венчурного финансирования, полученного европейскими фирмами в 2024 году.