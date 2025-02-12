Инвестиции в европейские стартапы в сфере безопасности в 2024 году выросли почти на четверть

Инвестиции в европейские стартапы в сфере безопасности в 2024 году выросли почти на четверть

Объем венчурных инвестиций в европейские стартапы, специализирующиеся на оборонном секторе и смежных отраслях, увеличился на 24% в 2024 году, достигнув $5,2 млрд.

https://static.report.az/photo/a70a569b-c0b1-3e7a-a098-d0b33469181d.jpg https://static.report.az/photo/a70a569b-c0b1-3e7a-a098-d0b33469181d.jpg