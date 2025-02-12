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Инвестиции в европейские стартапы в сфере безопасности в 2024 году выросли почти на четверть

Инвестиции в европейские стартапы в сфере безопасности в 2024 году выросли почти на четверть Объем венчурных инвестиций в европейские стартапы, специализирующиеся на оборонном секторе и смежных отраслях, увеличился на 24% в 2024 году, достигнув $5,2 млрд.
Финансы
12 февраля 2025 г. 14:11
Инвестиции в европейские стартапы в сфере безопасности в 2024 году выросли почти на четверть

Объем венчурных инвестиций в европейские стартапы, специализирующиеся на оборонном секторе и смежных отраслях, в 2024 году вырос на 24% - до $5,2 млрд.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом пишет Financial Times, основываясь на данных фонда Nato Innovation Fund и исследовательской компании Dealroom.

Непосредственно оборонные стартапы привлекли в 2024 году $1,5 млрд (+41% от показателя 2023 года). Например, немецкий стартап Helsing, разрабатывающий ИИ для применения на поле боя, привлек 450 млн евро.

Financial Times подчеркивает, что фонд учитывал стартапы в компании, работающие в сегментах робототехники, биотехнологий, квантовых вычислений, ядерной энергетики, а также занимающихся технологиями искусственного интеллекта "двойного назначения", которые можно использовать как в коммерческих, так и в военных целях,

В целом, на эту категорию пришлось около 10% всего венчурного финансирования, полученного европейскими фирмами в 2024 году.

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